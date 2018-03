Calcio2000: E' in edicola, Speciale Calciomercato e le rose aggiornate, Intervista a Neto e Mattiello e tanto altro ancora!

Fonte: Calcio2000 é in edicola - Calcio2000.it

Il calciomercato ci ha regalato colpi pazzeschi. Tra nuove stelle e ritorni inattesi, la Serie A si è rifatta il look e Calcio2000 apre questo numero con uno speciale dedicato al Calciomercato contornato dalle rose aggiornate della stagione 2015/16 e i tabellini di Serie A delle prime due giornate.

Non mancano come sempre interviste con servizi fotografici dedicati, questa volta abbiamo incontrato a Torino il portiere della Juventus, Neto, ha personalità da vendere e

una voglia matta di lasciare il segno anche in bianconero.

Spazio poi per quattro chiacchiere con il giovane esterno del Chievo Verona, Federico Mattiello, che dopo un lungo stop non vede l'ora di tornare protagonista e ricominciare a correre verso i propri sogni.

Girate pagina e troverete poi lo speciale sul Barone Liedholm, un tecnico unico, e a seguire uno speciale dedicato alla rabona che in campo si vede poco, ma quando appare lo stupore è immediato. Abbiamo deciso poi di ripercorrere la storia del Trofeo Luigi Berlusconi con i protagonisti che lo hanno reso un appuntamento fisso e atteso dell'estate, che fa da preludio alla stagione ufficiale.

Per la rubrica "I Giganti del Calcio" abbiamo fatto una bellissima chiacchierata a Rio De Janeiro con Leo Junior, idolo assoluto di tantissimi amanti del calcio che ha fatto sognare in Italia i tifosi del Torino e Pescara, in quella Serie A che era al top con Maradona Platini, Zico, Cerezo e il meglio del calcio mondiale.

Per la rubrica i Re del Mercato Calcio2000 ha contattato la Famiglia Canovi una dinastia che si tramanda da padre in figli, per farci raccontare il loro calciomercato tra grandi firme e una carriera importante.

Per lo spazio dedicato a Dove sono finiti ha raccontato la sua carriera sulle nostre pagine, Daniele Carnasciali "Vincere due trofei con la Fiorentina ha il sapore dell'impresa...giocare con Baggio è stato uno spettacolo".

Per la rubrica dedicata alla Serie B ha parlato il bomber del Como, Simone Andrea Ganz, per la Lega Pro è lo stesso presidente Luca Di Masi a raccontare la sua Alessandria. Per la Serie D un protagonista d'eccezione per la nostra Rubrica, Franco Semioli, che con oltre 300 presenze tra A e B, dopo un anno di inattività causa infortunio ha voluto ricominciare dal Chieri.