Calcio2000: In edicola: esclusive con Rugani, Sensi, Semplici, Simoni e tanto altro

IL NUMERO 227 DI CALCIO2000 è ancora in EDICOLA

La prima intervista di questa uscita è dedicata all'uomo presente e futuro della Juventus, Daniele Rugani "Allegri? Quando non trovavo spazio, mi ha sempre incitato a continuare a dare il massimo, dicendomi che il mio momento sarebbe arrivato.

Spazio poi ad uno speciale dedicato agli allenatori Toscani, da Allegri a Sarri, Spalletti, Mazzarri, Lippi per culminare in un'intervista a Leonardo Semplici, che al momento sta vivendo un ottimo periodo alla guida della Spal, in Serie B. "La Spal in A? Sognare è bello. Ed è giusto continuare a farlo. Ma noi dobbiamo essere concentrati e realisti e non illudere nessuno".

Sfogliando ancora il bimestrale torniamo ad incontrare un altro giovane,classe 1995, il centrocampista del Sassuolo, Stefano Sensi: "Xavi è sempre stato il mio idolo...Arrivare in neroverde per me è stato come realizzare un sogno, nel suo piccolo è una società molto grande".

Per la rubrica I Giganti del Calcio, abbiamo sentito, Mister Gigi Simoni, per parlare della sua lunga carriera come giocatore e allenatore: "Il mio inizio da calciatore è stato molto bello, a 19 anni ero aggregato in una Fiorentina fortissima, quella dello Scudetto...".

Immancabili le pagine dedicate a L'Alfabeto dei Bidoni, protagonista in questo numero Vampeta, la cui vita calcistica e non è simile a una telenovela in stile Beautiful. Ronaldo lo consiglio a Moratti e il presidente lo prese per ben 30 miliardi netti. Con l'arrivo di Tardelli alla guida della formazione nerazzurra, finisce in panchina per essere poi ceduto nel 2001 al PSG.

Per le partite da ricordare, in questo numero abbiamo scelto Atalanta-Malines del 20 Aprile 1988, una data incastonata nella mente di qualsiasi tifoso della Dea. Una giornata storica in cui l'Atalanta andò ad un passo dal conquistare la finale dell'allora Coppa delle Coppe. Daniele Fortunato ricorda: "Vivo nel rammarico".

Per lo speciale Maglie Storiche abbiamo ripercorso la storia della maglia dell'Aston Villa dal 1874 ad oggi.

Per la rubrica Dove sono finiti, abbiamo raccontato la storia di Davide Favaro ex promessa del vivaio el Milan, oggi laureato e allenatore negli Stati Uniti. "Un pensiero particolare va a Ballardini, mio allenatore al Milan, Parma e Sanbenedettese, un secondo papà con cui ancora sono in contatto".

Con un occhio al passato in questo numero troverete l'elogio per un arbitro scomparso a soli 67 anni nel lontano 1991, Concetto Lo Bello, che ancora oggi è l'arbitro che ha diretto più gare della massima serie italiana, ben 328.

In questo numero troverete anche un reportage sul derby granata con riferimento all'ultima partita di questa stagione Torino-Juventus, e sul derby, sicuramente di storia più recente, di Verona.