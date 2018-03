Calcio2000: In edicola: Guida alla Serie A, intervista a Ranieri, Carbone e Pinato e tanto altro ancora

IL NUMERO 224 DI CALCIO2000 E' ancora IN EDICOLA! Prossimo numero uscita 10 Novembre.

Anche questo anno Calcio2000 torna in edicola Settembre e presenta la Guida alla Serie A 2016/2017, con curiosità, statistiche e le rose aggiornate.

Per l'intervista di copertina siamo andati a Leicester, per incontrare The King, mister Claudio Ranieri, che ai microfoni di Calcio2000 ha ripercorso la sua carriera fino ad arrivare al magico momento del 2 maggio di questo anno, in cui ha regalato al Leicester City la vittoria in Premier League.

"Un ritorno in Italia? Non saprei, vedremo. Mai dire mai. Comunque ho rinnovato con il Leicester fino al 2020".

Per la rubrica I Giganti del Calcio, abbiamo raggiunto Benny Carbone fantasista giramondo degli anni '90 che ha ripercorso la sua carriera con noi: "A 22 mi sono ritrovato con la maglia del mio idolo Maradona sulle spalle e capitano del Napoli. Giocare nell'Inter per me che sono sempre stato tifoso è stato qualcosa di speciale".

Per la rubrica Dove sono finiti, abbiamo intervistato l'ex giocatore del Milan di Sacchi e che ha trascorso tanti anni a Bergamo Davide Pinato. "Sacchi al Milan mi chiedeva sempre si stare altissimo e così ho preso gol Bologna..."

Immancabile le pagine dedicate a L'Alfabeto dei Bidoni, protagonisti in questo numero Pedrinho e Luvanor, i due brasiliani che dovevano far sognare a Catania. L'allenatore Gianni Di Marzio, che nell'estate dell'83 aveva deciso di puntare su di loro racconta a Calcio2000: "In questi due affari il tempo fu tiranno. Fummo costretti a prenderli in soli tre giorni perché, causa spareggi, arrivammo a conquistare la Serie A tardissimo e ricevemmo solo tre giorni di proroga per completare la rosa. Ricordo che andammo di fretta in Brasile e facemmo tutto velocemente....".

Per le partite da ricordare, in questo numero abbiamo scelto quella del 26 maggio 1999 a Barcellona, quando il Bayern sembrava avere la Champions in tasca e invece poi il Manchester United rimonta all'89 vincendo il titolo europeo.

Lo Speciale invece è dedicato a chi in questo momento sta pompando milioni di euro nell'industria del calcio, i cinesi. Si parla delle ragioni che stanno portanto questo paese ad investire sempre più nel mondo del pallone all'estero e anche in casa. Calcio2000 ha raccolto anche la testimonianza diretta dal Marco Polo del campionato cinese, mister Beppe Materazzi: "Ricordo che non è stata una decisione semplice. Andare via dall'Italia per la Cina, non proprio semplicissimo, soprattutto a quei tempi. Ma avevo ancora tanta voglia di allenare e mi affascinava mettermi in discussione in un Paese così lontano e mistico..."

Tutto questo e molto altro lo trovi nel bimestrale in edicola!