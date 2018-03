Calcio2000: In edicola: Guida alla Serie A, intervista con Ledesma e Macheda e tanto altro ancora!

IL NUMERO 230 DI CALCIO2000 è in EDICOLA!

Fonte: IL NUMERO 229 DI CALCIO2000 è in EDICOLA!

Il nuovo numero di Calcio2000 in edicola da oggi, contiene la guida alla Serie A 2017/2018 con due pagine dedicate per ogni squadra, con i voti, le rose aggiornate e tutte le curiosità.

A Novarello c'è stato un incontro con l'attaccante del Novara, Federico Macheda che dopo un inizio di carriera al Manchester e tanti prestiti successivi è pronto a consolidare la sua carriera con la maglia attuale: "A Novara ho trovato l'ambiente ideale per ricominciare da zero".

Spazio poi alla seconda intervista del bimestrale nella rubrica I Giganti del Calcio: abbiamo fatto due chiacchiere con Cristian Ledesma:"Mi è sempre piaciuta la Lazio, anche per la presenza di tanti giocatori argentini. La speranza di tornare in Nazionale non è mai mancata: a volte pensavo che la vittoria più grande non sarebbe stata la prima convocazione, ma la successiva".

A proposito di storie, in questo numero trovate il reportage da Londra dell'evento Star Sixes, in cui si sono sfidati in campo ben 120 venti stelle del calcio passato.

Nello spazio dedicato all'Alfabeto dei Bidoni, trovate in questo numero la storia del portiere del Pireo Dīmītrios Eleutheropoulos, che ha vestito cinque casacche diverse in Italia ma ricavando poche soddisfazioni.

Per la rubrica Dove Sono Finiti, abbiamo incontrato Bruno Cirillo, che ha giocato con Vieri e Ronaldo, ha vinto l'Europeo Under21 con Pirlo e Gattuso.. "Ho esordito in Serie A a Torino, contro la Juve. Marcai giocatori come Del Piero Nedved e Casiraghi. Quel giorno capii di avercela fatta...".

Per raccontare la Passion Latina, Calcio2000 si è fatto raccontare il calcio del Sud America da un grande campione: Ronaldo Luiz, terzino sinistro braziliano tre volte vincitore della Coppa Libertadores degli anni '90. Nel dicembre del 1993, nella Coppa Intercontinentale vinta contro il Milan, lei non poté scendere in campo. Come mai?

“In quel periodo avevo la pubalgia e non ero al meglio. Ciononostante mi allenai duramente per convincere Telê a schierarmi. Fino all'ultimo il mister era indeciso se fare giocare me oppure André Luiz, ma alla fine optò per quest'ultimo. E devo dire che fece la scelta giusta, perché André fu uno dei migliori in campo”.

Tutto questo e tanto altro su Calcio2000 che trovi dal 10 di questo mese in edicola!