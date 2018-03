Calcio2000: In edicola: Intervista con Piccini e Palomino, album Panini in regalo e tanto altro ancora!

IL NUMERO 231 DI CALCIO2000 è in EDICOLA!

Fonte: IL NUMERO 231 DI CALCIO2000 è in EDICOLA!

Il nuovo numero di Calcio2000 in edicola da oggi, contiene in regalo l'album Panini edizione speciale Fifa 365!

Aprono questo numero due Speciali dedicati alla maglie numero "10"! "Ogni calciatore si identifica con un numero, il suo numero. Tra tutti, è chiaro che il “10” ha una storia speciale, unica, splendida. Per chi ha festeggiato già diverse primavere, è normale ricondurre il “10” ai grandi della storia del calcio. Bene, a distanza di decenni dai vari Maradona e Platini, per restare in ambito italiano, il “10” non ha perso estimatori. È ancora il numero che riscuote più consensi, anche se pesa tantissimo. Lo sa bene Dybala, il nuovo “10” della Juventus. Una bella responsabilità ma, se sei un top player (e la Joya lo è al 100%), devi avere il coraggio di affrontare ogni ostacolo, anche il “peso della 10”. Godetevi lo speciale, con un’appendice decisamente curiosa"- spiega il direttore Ponciroli nell'editoriale di apertura.

Trovano spazio anche in questo numero le interviste e tra di queste ce n'è una particolare,ad un personaggio che ha la Samp nel cuore: Bosotin!!! Lo storico fondatore degli Ultras Tito Cucchiaroni, che ha sempre vissuto nel segno dei blucerchiati. Un tifoso speciale diventato poi magazziniere per volontà dell'indimenticato presidente Paolo Mantovani nella Samp dei Mancini e dei Vialli.

Calcio2000 per questa edizione si è recato a Lisbona per raccontare lo Sporting Clube de Portugal e la straordinaria avventura che il difensore Cristiano Piccini,

"Ho lasciato l’Italia per il Betis, una squadra con grande blasone. Era importante per la mia crescita professionale. Sarei potuto restare in Italia ma ho preferito la Spagna ed è stata una grande decisione che, alla fine, mi ha portato allo Sporting…".

Per il campionato di Serie A abbiamo incontrato il difensore argentino dell'Atalanta, Palomino: "Mi piacerebbe tantissimo giocare contro Messi... mi piacerebbe anche giocare con Messi, magari in Nazionale, che è il sogno di ogni giocatore ma soprattutto di noi argentini perché per noi la Seleción è il top, ma vorrei giocarci contro perché così capisci realmente quanto sia forte lui e quanto lo sei tu".

A proposito di storie, in questo numero trovate il reportage sulle maglie storiche dell'Amburgo, dell'evento Sports&Movies, per non parlare delle pagine dedicate allo stadio di Wembley.

Nello spazio dedicato all'Alfabeto dei Bidoni, trovate in questo numero la storia di Taye Taiwo sbarcato a Milano a parametro zero e che poi si è perso...

Per la rubrica Dove Sono Finiti, abbiamo incontrato Luca Saudati, ex giocatore tra le tante di Milan, Empoli, Atalanta: "Ho smesso a soli 32 anni, perché ero saturo: fisicamente e mentalmente. Del calcio rimpiango solo lo stipendio, la vita vera è un'altra".

Per la rubrica "I giganti del Calcio" abbiamo intervistato l'ex attaccante del Perugia e dei Glasgow Rangers Marco Negri.In Scozia è stato un re tanto a finire nell'album ufficiale Panini.

Tutto questo e tanto altro su Calcio2000 che trovi dal 10 di questo mese in edicola!