Calcio2000: In edicola: interviste con Conti, Amelia, Nappi, Felipe e tanto altro

IL NUMERO 229 DI CALCIO2000 è in EDICOLA!

Il nuovo numero di Calcio2000 in edicola da oggi, spazia dal passato, al presente e al futuro, come sempre.

L'intervista di copertina è dedicata in questa uscita, al difensore Andrea Conti, passato al Milan, in questa sessione di mercato. Rivelazione dell’ultimo campionato con la casacca dell’Atalanta, è, senza dubbio alcuno, un giovane con principi veri, reali, autentici.

Più giovani italiani in campo? Giusto. Se non dai la possibilità ad un giovane di giocare, come puoi capire se è all'altezza della situazione?

Legato all'intervista potete trovare uno speciale dedicato all'Atalanta: un club dove ci sono progetti chiari persone valide e un settore giovanile d'eccezione

Spazio poi alla seconda intervista del bimestrale: abbiamo fatto due chiacchiere con Felipe, il brasiliano che, a Udine, è diventato uomo e ha messo radici... "Arrivo a Udine? Inizialmente è stato bruttissimo. Ricordo che ci allenavamo verso le sei del pomeriggio. Faceva freddo, tanto freddo. Io poi sono arrivato a gennaio."

A proposito di storie, in questo numero trovate il reportage da Cardiff. Sì, c’era anche Calcio2000 alla finale di Champions. Rileggerla a distanza di mesi, quella “trasferta” ha del poetico.

Siamo poi tornati a scrutare il passato. Sono passati 35 anni dal Mundial di Spagna, doveroso tornaci sopra… Zoff ricorda: "La stampa sembrava certa che gli azzurri in Spagna sarebbero andati malissimo. Perché? Ma perché, come ho già detto, questa nazione non ha ricordi. Bastava tenere a mente il grande mondiale di quattro anni prima, in Argentina, magari se io avessi giocato un po' meglio saremmo andati in finale. La squadra, più o meno, era la stessa e allora perché è diventata improvvisamente disastrosa? Era solo una presa di posizione contro Bearzot, che ha portato il 90% dei giornalisti ad attaccarlo. Non c'erano vere ragioni".

Per lo speciale dedicato alla maglie, è la volta di raccontare la storia della casacca del Celtic.

Per raccontare poi le storie del pallone Calcio2000 si è soffermato a ricordare allenatori che ogni tanto in panchina, partono in quinta all'improvviso: c’è quello che inveisce in campo, quello che zittisce tutti in conferenza stampa, quello che quando ha finito i verbi, usa le mani o i piedi. Sono gli allenatori furiosi, che hanno fatto e fanno storia per sfoghi spiazzanti, reazioni fortissime, parole intrise di sfida. Una squadra da scudetto. Si, della rabbia.

Per la rubrica I Giganti del Calcio, abbiamo intervistato il portiere Marco Amelia. Carriera ricca, sotto tutti i punti di vista. Maglie storiche indossate, alcune a sorpresa, e la fortuna, il grande privilegio di aver fatto parte della Nazionale per tanti anni. "Non penso ancora a ritirarmi, per quello c'è tempo. Mi sento bene sia dal punto di vista fisico che psicologico e ho voglia di allenarmi tutti i giorni".

Potete godervi anche in queste pagina un a tu per tu con Carlos Alberto Alvarez: famoso attaccante argentino degli anni '70 e '80 che ha vissuto in prima persona alcuni momenti destinati a lasciare un segno nella storia del "Fùtbol".

Per la rubrica Dove Sono Finiti, abbiamo incontrato Marco Nappi, famoso per il palleggio della foca, 18 squadre da calciatore, allenatore in attesa di patentino. "Sono nato romanista, il mio idolo era Bruno Conti però comiciai nella Lazio. Ma per loro ero troppo basso, nonostante fossi migliore di tutti...".

Nello spazio dedicato all'Alfabeto dei Bidoni, trovate in questo numero la storia di Nelson Vivas, The Kicking Machine: una vita romanzata la sua apprezzato allenatore con un passaggio in Italia...

Tutto questo e tanto altro nel nuovo numero di Calcio2000 in edicola!

