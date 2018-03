Calcio2000: In edicola: interviste con Kalinic, Sansone, Chivu, Di Francesco, Turone, Ballotta e tanto altro

IL NUMERO 228 DI CALCIO2000 è in EDICOLA!

Il nuovo numero di Calcio2000 in edicola da oggi, spazia dal passato, al presente e al futuro. Siamo andati a Firenze a parlare con Kalinic , uno che ha detto di no al dorato mondo cinese. ”Perché non sono andato in Cina? Nessun mistero. volevo continuare a giocare a certi livelli e quindi non mi piaceva l’idea di andare in Cina".

Poi ci siamo incontrati con mister Di Francesco, allenatore destinato a grandi cose.

“Sassuolo? Potrei rimanere per tanti anni come potrei andare via tra poco. Eventualmente, nella scelta della nuova squadra saranno fondamentali l’importanza e la serietà del progetto".

Non contenti, ci siamo fatti raccontare come si sta al Villarreal da Sansone

"Bonera mi ha aiutato tanto, ma anche con gli altri compagni di squadra si è instaurato subito un bel rapporto ed è stato facile inserirsi".

Per il calcio d’archivio Calcio2000 in questo numero ha scelto di raccontare un club prestigioso come la Triestina. Denis Godeas, classe 1975, bandiera della Triestina negli anni 90 e 2000, primo marcatore giuliano di sempre con 85 gol ricorda: "E' importante quello che ho lasciato, i tanti amici e le persone che mi stimano e che stimo a Trieste, questa è la cosa più interessante, aver lasciato un ricordo positivo che va al di là dei gol e del calcio, poi visto che facevo l’attaccante, qualche gol dovevo pur farlo..."

Poi siamo abbiamo fatto un viaggio a Sheffield per vivere l’emozione della storia vera,

bello soffermarsi sul calcio inglese dei non professionisti. Per l’alfabeto dei bidoni abbiami ricordato il mitico Crasson e per le gare da non dimenticare abbiamo ripercorso Foggia-Milan 2-8.

Abbiamo intervistato anche Chivu, uno che ha indossato, con onore, le maglie di Inter e Roma: "A Madrid avevo anche un certo Robben da curare... Mourinho mi disse questo: "Tu non devi fare altro che stare dietro a lui. Seguilo anche in bagno".

Spazio per il reportage sul derby di Bergamo e uno speciale dedicato alla storia della maglia del Feyenoord.

Il “record man” Ballotta ha ripercorso il suo "mezzo secolo" di passione.

11 maggio 2008 (Genoa-Lazio), titolare in Serie A a 44 anni. " Senza dubbio non è normale giocare così a lungo... Comunque il record lo avevo battuto due o tre anni prima!".

Abbiamo incontrato anche il leggendarioTurone, pupillo di Lied holm, idolo di Franco Baresi, è stato il primo libero offensivo del calcio italiano . Eppure viene ricordato solo per 'quel ' gol (annullato ) alla Juve...

Tutto questo e tanto altro su Calcio2000 che trovi dal 10 di questo mese in edicola!