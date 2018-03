Calcio2000: Intervista con Viviano e Speciale Calciomercato 2016, in OMAGGIO l'album calciatori PANINI!

Calcio2000 è in edicola! Da questo mese lo trovi dal 10! in OMAGGIO l'album calciatori PANINI 2015/2016

Fonte: Calcio2000 è in edicola! in OMAGGIO l'album calciatori PANINI 2015/2016

È USCITO IL NUMERO 218 DI CALCIO2000, CORRI IN EDICOLA! In OMAGGIO l'album calciatori PANINI 2015/2016! Per questo numero di siamo visti con Viviano, personaggio, in campo e fuori, che merita attenzione. Bello rivederlo protagonista nel nostro campionato. Ovviamente non poteva mancare un tuffo nel calciomercato invernale con 100 giocatori che, per svariati motivi, vivranno intensamente questi giorni di convulsi affari. La rubrica dedicata ai bidoni del calcio intriga. In questo numero, riflettori puntati su Luis Silvio Danuello, ossia il mito per eccellenza. La sua storia merita tutto il nostro rispetto...

In queste pagine troverete la nostra intervista dedicata a Daniel Bertoni: "Ho vinto un Mondiale segnando un gol in finale e ho conquistato una coppa Intercontinentale. Ho il rimpianto di non aver vinto lo scudetto in Italia, ma della mia carriera sono felicissimo. Non potevo certo chiedere di più".

Per i re del Mercato abbiamo incontrato a casa sua Moreno Roggi: "Rimpianti? Nessuno. Trenta anni fa ho reagito senza mai pensare al fatto che avrei potuto giocare per altri dieci anni, ma ricordandomi sempre che ho avuto una bellissima carriera che però è durata sei anni. Anzi, forse ho avuto il vantaggio di dover iniziare a guadagnarmi da vivere nel mondo reale all'età giusta, attorno ai venticinque anni anziché a quaranta. Quella è l'età giusta per iniziare a pedalare".

Per la rubrica i Giganti del calcio invece abbiamo avuto il piacere di parlare con Alberto Zaccheroni: "L'esperienza di Udine è stata la più bella e gratificante, soprattutto riguardo alla valorizzazione dei calciatori. Il miglior giocatore che ho allenato? Potenzialmente, ci tengo a precisarlo, Adriano. Purtroppo ha avuto delle vicissitudini. Giocherei volentieri a calcio o a tennis e andrei a cavallo ma la mia schiena non me lo consente.Credo che la fortuna di un allenatore sia quella di arrivare nel posto giusto al momento giusto".