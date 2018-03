Calcio2000: Interviste a Ilicic, Cannavaro, Recoba, Caliendo e tanto altro

Calcio2000 è in edicola! Da questo mese lo trovi dal 10 e non al 15!

Fonte: Calcio2000 è in edicola!

In questo numero di Calcio2000 la Viola è stata scelta come protagonista assoluta della copertina. L'onore è toccato a Ilicic, una delle colonne della compagine gigliata di Paulo Sousa. Lo sloveno sembra essere finalmente diventato la stella che tutti aspettavano da tempo. Un talento sbocciato, una cover meritata.

La seconda intervista del mensile l'abbiamo dedicata al difensore del Sassuolo Paolo Cannavaro: "Credo di avere più passione adesso rispetto a quando ero giovane Voglio continuare a lungo".

Nelle Storie di Calcio abbiamo voluto ripercorrere la carriera di Marco Van Basten. Lo speciale questo mese è dedicato ai Colpitori di Testa: da Pelé a Bierhoff, fino ai vari Klose e Toni...

Per la rubrica l'Alfabeto dei Bidoni, abbiamo ricordato Luther Blissett, che doveva conquistare San Siro, invece fu spedito a casa dopo una sola stagione. Spazio poi a uno speciale dedicato ai Vivai Italiani: come e quanti prodotti dei vivai hanno inciso nei grandi successi dei club italiani.

Per la rubrica i Re del Mercato, abbiamo incontrato questo mese, Antonio Caliendo che ci ha raccontanto come ha dato origine ai procuratori, grazie ad un contratto con Antognoni. "Mi accorsi che i calciatori non conoscevano i regolamenti a pieno".

Per i Giganti del Calcio, abbiamo incontrato Alvaro Recoba che a 39 anni ha deciso di dire basta. In tanti sono rimasti ammaliati dalla sua classe uno su tutti, quel Massimo Moratti...

Per la rubrica Accadde A.. abbiamo ricordato quello che prima di quel momento non era mai successo in Italia. Un minuto di silenzio che il 2 dicembre 2007 fu riservato alla memoria di Manuela Caffi, moglie di Cesare Prandelli.

Per la rubrica Dove sono finiti... abbiamo incontrato Renato Villa, ancora oggi idolo assoluto a Bologna...

A riempire lo spazio dedicato alla Serie B, è stato il trequartista Igor Coronado classe '92 del Trapani. "Qui c'è il calcio vero, ora porto in alto il Trapani...".

Per la Lega Pro il presidente della Spal Walter Mattioli ha raccontato il suo sogno...lui che ha preso in mano la società con tanta voglia di tornare grande.

Per lo spazio dedicato alla Serie D troviamo Giorgio Corona che ci ha raccontato il suo Scordia.