Calcio2000: Nuovo numero in edicola, 100 pagine di foto e storie di calcio

Calcio2000 per questo numero di Luglio ha fatto la scelta di dedicare la cover a José Mauri. Un regalo al Parma che non c'è più, un sicuro protagonista della prossima stagione e di quelle a venire. "Donadoni? Mi ha cambiato il ruolo e ora sono più duttile, posso ricoprire quasi tutti i ruoli del centrocampo".

Spazio poi per l'intervista realizzata con Francesco Acerbi che ha raccontato la sua doppietta più bella: "Adesso non mollo niente, la voglia di lottare ce l'ho dentro, nel Dna...Maglia di Nesta? Ci vuole incoscienza".

Per i re del mercato abbiamo incontrato Giuseppe Riso: trentadue anni ad inseguire un sogno. "Galliani è come un maestro imparare da lui è come essere all'università".

Abbiamo intervistato per I giganti del Calcio, uno dei protagonisti della Juventus di Lippi, Lilian Thuram: "Juve? Mi sembra che in Italia è già qualche stagione che domina, significa che ha qualità".

Largo poi agli speciali con un giro tra gli artisti della rovesciata e alla scoperta che, anche all'estero, si sono spesso dimenticati di veri fuoriclasse in ottica nazionale. Insomma, godetevi la nostra/vostra rivista.