Carlos Alvarez testimone dell'esordio di Maradona: "Aveva solo 15 anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlos Alberto álvarez, famoso attaccante argentino degli anni ‘70 e ‘80 che ha vissuto in prima persona alcuni momenti destinati a lasciare un segno nella storia del “fútbol” ha raccontato la sua carriera nelle pagine di Calcio2000 in edicola questo mese.

Nel 1975 il passaggio all’Argentinos Juniors, dove, il 20 ottobre 1976, fu testimone dell’esordio ufficiale tra i professionisti di un giovanissimo compagno chiamato Diego Armando Maradona. Che tipo era il “Pibe de Oro”? “Ho avuto la fortuna di far parte di quella squadra. Quando esordì con la maglia dell’Argentinos Juniors contro il Talleres di Córdoba, Diego aveva solo 15 anni. Entrò in campo nel secondo tempo sull’1- 0 in favore dei nostri avversari. Purtroppo non riuscimmo a ribaltare il risultato, ma fece un paio di numeri che valsero da soli il prezzo del biglietto. L’aspetto caratteriale che più risaltava di Diego era la sua disponibilità ad ascoltare i suggerimenti dei compagni più anziani".

Avendo per anni allenato le giovanili del Racing Avellaneda, le è mai capitato di conoscere Diego Milito? “Sì, conosco Diego dal momento che lo ebbi come giocatore nelle giovanili del Racing. Di lui non posso che parlare bene: grandissimo attaccante e ragazzo squisito”.