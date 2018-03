Chivu racconta: "Arrivò Mourinho e mi chiese di operarmi subito"

Fonte: Intervista di Francesco Fontana per Calcio2000 n. 228 in uscita questo mese

© foto di Daniele Buffa/Image sport

L'ex giocatore dell'Inter, Cristian Chivu è stato protagonista di una lunga intervista ai microfoni del bimestrale Calcio2000, in cui ha ripercorso tutte le tappe di una carriera speciale, ricordando l'allenatore con cui ha raggiunto lo storico Triplete.

"Mourinho dal punto di vista umano ha qualcosa di più rispetto agli altri. Lui è capace di tenere altissima la tensione per un'intera stagione. Solo lui sa come fare, ma è in grado di convincere i giocatori di essere i più forti del mondo. Per fare tutto questo ci vuole carisma, lui ne ha tantissimo. Ovviamente bisogna essere fortunati nel trovare un gruppo di giocatori che sposa le tue idee, altrimenti lo scontro è inevitabile. Con lui tutto fu perfetto. Anche quando giocavamo contro squadre più forti di noi, come il Barcellona, era in grado di convincerci di essere superiori. Lui è il numero uno. In allenamento ti ammazzava, ma una volta terminato era il primo a ridere".

C'è un momento particolare, scherzoso, originale, che ricorda del vostro rapporto?

"Avevo l'accordo con Mancini e la società di giocare gli Europei del 2008, operarmi per il mio problema alla spalla e rientrare. Nel frattempo cambiò l'allenatore, arrivò Mourinho che mi chiamò subito. Sapeva tutto, mi chiese di operarmi immediatamente, addirittura il giorno successivo. Ero in Romania, volo per Milano e operazione a Pavia. Arrivai in ospedale e trovai José che era venuto a salutarmi. Beh, questo episodio credo spieghi molto di quello che rappresenta. Ma non è finita. Il primo giorno di raduno mi disse: ‘A favori siamo 1-0 per te, perché mi hai ascoltato e hai deciso di operarti subito. Per pareggiare ti concedo due settimane di vacanza, così siamo pari’. Questo fu il mio primissimo impatto con Mourinho".