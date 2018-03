Felipe racconta: "Per l'approdo all’Inter, devo ringraziare Cassano"

IL NUMERO 229 DI CALCIO2000 è in EDICOLA!

Felipe Dal Bello, calciatore brasiliano, attuale difensore della SPAL, con un passato all'Udinese, Inter e Parma, si è raccontato in esclusiva ai microfoni di Calcio2000.



Udinese ma anche Fiorentina, Siena, Parma, Cesena e poi parleremo anche dell’Inter…

“Cesena è l’esperienza, fuori da Udine, che mi ha esaltato di più. Ricordo che ci siamo salvati quando quasi nessuno ci credeva, tipo quest’anno il Crotone. Dicevano che eravamo spacciati ma, grazie ad un gruppo davvero unito, ce l’abbiamo fatta. In quella squadra c’era Jimenez che, quell’anno, è stato incredibile”.

E l’esperienza a Parma?

“Incredibile, siamo passati dall’aver conquistato l’Europa League al fallimento. Sapevo che c’erano problemi di liquidità, infatti avevo anche spalmato il mio contratto su più anni. Purtroppo poi è crollato tutto, è stata durissima, davvero”.

Raccontaci invece il tuo approdo all’Inter…

“Devo ringraziare mia moglie e Cassano... Dopo aver rescisso con il Parma, mi erano arrivate delle offerte, anche dall’estero, ma io volevo aspettare la proposta giusta. Mia moglie insisteva sul fatto che l’Inter stava cercando un difensore, lo dicevano tutti i giornali. Allora ho deciso di fare una telefonata a Cassano per saperne di più. Ci eravamo trovati bene, insieme, a Parma, lo conoscevo bene. E Antonio mi ha detto. ‘Ci penso io, dammi cinque minuti e ti richiamo”. Dopo cinque minuti, in effetti, mi ha richiamato, dicendomi che mi aveva fatto una grande pubblicità. Ecco, non so se sia stato anche per Cassano ma poi sono andato all’Inter per davvero. Certo, ho giocato poche partite ma, grazie ai quei quattro mesi, sono rinato, ho ritrovato la fiducia che avevo perso a Parma. È stato importante per me”.