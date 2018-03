Fiorentina, Ilicic: "Felice di essere rimasto a Firenze. Era ciò che volevo"

ESCLUSIVA CALCIO2000 - TUTTI I DIRITTI RISERVATI Il nuovo numero di Calcio2000 lo trovi da oggi in edicola!

Il centrocampista della Fiorentina, Josip Iličič ha raccontato la sua storia ai microfoni del mensile Calcio2000 in edicola questo mese, fino ad arriavare all'approdo alla Fiorentina.

Il passaggio alla Fiorentina. È stata una trattativa difficile?

"Sono stato per due mesi ad aspettare. A Firenze stavano arrivando Mario Gomez e Joaquin e io aspettavo la chiamata decisiva. È stato un periodo difficile, non tanto per me ma soprattutto per il mio procuratore e per la mia famiglia. Io ero tranquillo, ero anche disposto a restare a Palermo. Volevo giocare, e ho scelto la Fiorentina anche se avevo anche altre offerte, sia in Italia che in Germania e Russia, ma io volevo Firenze".

Che cosa l'ha convinta a scegliere la maglia viola?

"Mi piaceva molto il gioco. Quando affrontavi la Fiorentina soffrivi sempre molto. Vincere è bello, ma conta anche il gioco e in quegli anni la squadra giocava veramente bene".

Un inizio difficile a Firenze?

"Sì, perché la squadra era già costruita. Il modulo era il 3-5-2 e per me era difficile trovare spazio. Ho avuto qualche difficoltà di ambientamento, anche perché non ho giocato subito, a differenza di quanto avevo fatto al Maribor e al Palermo".

Anche con il pubblico c'è stato qualche attrito.

"È normale. La gente si aspettava molto da me e io non stavo giocando come sapevo. Penso comunque di aver fatto bene, mi sono fermato per qualche infortunio di troppo ma sono molto contento di essere rimasto a Firenze perché era quello che volevo".

Adesso il suo rapporto con il pubblico è migliorato?

"Giocare con il tifo dalla tua parte è più facile, i nostri tifosi ci incitano sempre. Io guardo solo avanti, senza pensare a cosa è successo in passato. Riconquistare il pubblico e giocare bene era il mio obiettivo, mi interessa solo quello".

Vede la Fiorentina come un punto d'arrivo per la sua carriera?

"Mi piacerebbe restare per tanto tempo, poi è chiaro, nella vita non si sa mai, ma il mio obiettivo è quello di rimanere il più a lungo possibile a Firenze".