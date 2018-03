Inter, Candreva: "Premier League, mi piacerebbe provare a giocarci”

Il Nuovo Calcio2000 232 ti aspetta in edicola con l'Album Panini in regalo!

Quantità e qualità, in due parole: Antonio Candreva, esterno dell’Inter e della Nazionale ha rilasciato una lunga intervista nel numero di Calcio2000 232 in edicola questo mese.

“Spalletti è uno davvero di grande livello. Sono felice di averlo come allenatore in questo periodo della mia carriera. Grazie a lui, sto migliorando molto. Lavora tantissimo sulla concentrazione, sulla motivazione, sulla continuità di rendimento. E’ meticoloso, direi che è tanta roba. Con lui, impari sempre qualcosa di nuovo”.

"...Non ho mai sentito la pressione di San Siro. Parliamo di un pubblico molto competente che ha visto moltissimi fuoriclasse, è normale che pretenda un calcio e un livello di prestazione alto. Per questo bisogna stare attenti a sbagliare il meno possibile".

C’è un campionato straniero che ti ispira più di altri?

“Mi piace molto la Premier League. È davvero un campionato eccezionale. Mi piacerebbe provare a giocarci”.

Hai già giocato la Champions League con la Lazio. In attesa di rigiocarla con l’Inter, mi puoi confermare che, quella musichetta della Champions, è qualcosa di speciale?

“Indubbiamente. La Champions League è il torneo europeo più importante e, di conseguenza, quando ci giochi, ti senti estasiato. Quella musichetta ti fa capire che stai giocando la Champions League, il top”.

La Champions League è il top e le squadre italiane? Il movimento calcistico italiano si sta riprendendo? Siamo pronti a tornare a vincere in Europa?

“Sicuramente la Serie A di quest’anno sta dimostrando che il nostro è sempre un torneo difficile ma, da qualche anno a questa parte, anche con belle partite. Credo che le nostre squadre italiane stiano crescendo e, di conseguenza, si può far bene anche in Europa”.