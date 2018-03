Juve, Rugani racconta: "Sarri è stato fondamentale per me"

Il nuovo numero di Calcio2000 lo trovi oggi in edicola!

© foto di Federico De Luca

Il difensore della Juventus, Daniele Rugani ha raccontato in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Calcio2000 del suo passaggio dall'Empoli alla formazione bianconera, ricordando il suo ex tecnico, oggi attuale allenatore del Napoli Maurizio Sarri.

Quanto è stato importante Sarri per la tua crescita professionale? “Sarri è stato fondamentale per me. L’ho avuto quando, per me, tutto era ancora una grande incognita. Ha avuto il coraggio di lanciarmi subito, mi ha fatto migliorare tantissimo. Mi ha insegnato delle cose che, ancora oggi, mi tornano sempre molto utili. Sarri è bravissimo ad insegnare calcio, l’ho provato sulla mia pelle e so che significa essere allenati da lui”.

Il tuo primo giorno alla Juventus… L’hai sentita un po’ di pressione? “Sicuramente ho sentito più pressione. È vero che la Serie A l’avevo già fatta con l’Empoli ma la Juventus è tutta un’altra cosa. Capisci subito che qui è diverso, già dal primo giorno di ritiro dove ti ritrovi centinaia di tifosi all’hotel e le telecamere ovunque, situazioni che all’Empoli non accadevano. Comunque l’ho vissuta bene, arrivando in punta di piedi. Sapevo che avrei dovuto lavorare sodo, sia per chi avevo davanti nel mio ruolo, sia per il gioco, diverso da quello a cui ero abituato”.