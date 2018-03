Juve, Vialli: "Finale con l'Ajax? Sapevo che non avrei rinnovato"

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

L'ex giocatore bianconero, Gianluca Vialli ha parlato del suo periodo alla Juventus, nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Calcio2000, che trovi questo mese in edicola.

"Prima della finale con l'Ajax (vinta ai rigori dai bianconeri, ndr), non ho dormito per cinque notti. Ricordo che eravamo in ritiro alla Borghesiana, a Roma. Sapevo che sarebbe stata la mia ultima partita in bianconero. La Juventus mi aveva già comunicato che non mi avrebbe rinnovato il contratto. Non volevo sbagliare quella gara. Avevo paura che continuassero gli incubi notturni...Vincere con la Juventus quel trofeo è stato un sollievo. Mi sono tolto un peso, anche se non completamente, visto che la sconfitta con la Sampdoria resta sempre presente nella mia mente. La Juve è una filosofia. Può piacere o non piacere ma è qualcosa di unico. Per me è stato un privilegio far parte della storia di quella società. Non è una società perfetta ma ha un dna vincente. Quando indossi quella maglia, ne senti il peso".