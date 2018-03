Lapadula: "Andare al Genoa è stata una mia scelta"

Il Nuovo Calcio2000 232 ti aspetta in edicola con l'Album Panini in regalo!

Fonte: IL NUMERO 232 DI CALCIO2000 è in EDICOLA!

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Genoa, Gianluca Lapadula nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Calcio2000, in edicola questo mese, ha parlato anche del suo trasferimento dal Milan.

"Innanzitutto voglio evidenziare che il Milan non mi ha mai chiesto di andarmene. Andare al Genoa è stata una mia scelta, voluta anche fortemente. Volevo rimettermi in gioco. Il Genoa mi ha voluto a tutti i costi e questo ha contato parecchio nella mia decisione finale”.

Che ne pensi dei tifosi del Genoa? Giocare a Marassi non è affatto male, vero?

“È come stare alla Bombonera, sono fondamentali per noi. È bellissimo vedere come sostengono, sempre, la squadra. Una meraviglia”.

Obiettivo della stagione in corso a livello personale?

“Il mio obiettivo è chiaro: ripagare la fiducia che la società ha in me. Voglio lasciare il segno”.