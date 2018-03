Milan, Niang: "Donnarumma incredibile. Balo? E' il momento di dare tutto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In lunga intervista rilasciata ai microfoni di Calcio2000, in edicola questo mese, l'attaccante del Milan, M'Baye Niang ha parlato anche dei suoi compagni di squadra.

"In tutta la mia carriera, non ho mai visto un portiere come Donnarumma. È incredibile, fa delle cose pazzesche e sono sicuro che farà una carriera da top player. E poi è un ragazzo umilissimo..."

Che idea ti sei fatto su Balotelli? Come mai fatica ad imporsi?

"Mario ha delle qualità che tutti conoscono ma deve capire che è giunto il momento di dare tutto. Questo è un lavoro in cui il tempo trascorre veloce. In un lampo sei a fine carriera. Se dai tutto, non avrai rimorsi ma l'importante è che capisca che è il suo momento. Lui è fortissimo".