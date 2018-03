Milan, Niang: "Mihajlovic? Si era creato subito un feeling speciale"

È USCITO IL NUMERO DI CALCIO2000

Fonte: Calcio2000

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

In questo numero la nostra Cover è dedicata al giocatore rossonero M'Baye Niang, fisicamente impressionante, dotato di uno scatto bruciante e con il talento necessario per stare al passo dei grandi... È tornato al Milan e, grazie a MIhajlovic e alla sua determinazione, ha conquistato un posto da titolare, ma sono altri i sogni di Niang...come racconta ai microfoni di Calcio2000. "Mihajlovic? Un grandissimo tecnico. Da quando è arrivato, l'ho detto subito che si era creato un feeling speciale...In tutta la mia carriera, non ho mai visto un portiere come Donnarumma. È incredibile, fa delle cose pazzesche..."

Tre obiettivi nei prossimi 10 anni della tua carriera? "Continuare a giocare in un grande club come il Milan, vincere il Pallone d'Oro e regalarlo a mia mamma e segnare una montagna di gol".