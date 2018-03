Novara, Macheda: "Il prestito alla Samp fu una scelta sbagliata"

Il Baby prodigio del Manchester ha scelto Novara per tornare grande...

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Federico Macheda finito sotto i riflettori a soli 17 anni, complice un esordio da favola con la prestigiosa casacca del Manchester United, ha poi avuto un calo, complice qualche scelta affrettata e troppi infortuni. Poi, però è arrivata la chiamata del Novara. Tutto azzerato, Kiko è tornato a divertirsi e a rincorrere il suo sogno: diventare un grande giocatore… Calcio2000 lo ha incontrato a Novarello, il centro pulsante della suo nuova casa calcistica.

"L’interesse dello United mi ha fatto capire che avevo delle qualità. Non è stato facile. Sapevo che era una grandissima occasione ma decidere di andarsene dall’Italia, a quell’età, non era una decisione tanto semplice da prendere. Dovevo lasciare la mia famiglia, gli amici e tutto quello che conoscevo per un Paese nuovo, senza sapere la lingua inglese. E’ stato difficile. All’inizio pensavo di rifiutare poi, complice anche il loro corteggiamento sempre più insistente, ho finito per accettare”.

"Ho debuttato con lo United da bambino. Giocavo solo qualche spezzone di partita, come è giusto che fosse, visto che, in squadra, c’erano dei campionissimi. Era bello far parte di quel gruppo ma io volevo anche giocare con continuità. Così è nata l’idea del prestito alla Samp che, purtroppo, si è rivelata una scelta sbagliata”.

"I tanti prestiti? Sei mesi... in così poco tempo, non è facile lasciare il segno. Inoltre

ho avuto anche tanti infortuni. Sicuramente mi sono servite, queste esperienze, per crescere

come persona. mi sono preso tanto tempo prima di accettare la proposta del Novara.

Volevo fare la scelta giusta, ponderando ogni elemento. Direi che, questa volta, ho preso la decisione corretta. Quando sono arrivato a Novara, mi sono detto che dovevo azzerare tutto. Il passato c’è ma devo guardare avanti, con fiducia. E qui, a Novara, ho trovato l’ambiente ideale per ricominciare da zero”.

