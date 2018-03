Pinato: "Galliani venne per prendere Antonioli poi prese anche me"

L'ex portiere del Milan di Sacchi, Davide Pinato nel numero di Calcio2000 attualmente in edicola, ha raccontato il suo passaggio ed avventura in rossonero, all'Easy Village di Lainate, centro polifunzionale, uno dei tanti obiettivi centrati da Pinato post calcio giocato...

"Passaggio al Milan? Al Monza ci alternavamo io e Antonioli. Galliani, che era stato dirigente al Monza, ci conosceva da tempo. Era venuto per prendere Antonioli poi prese anche me, anche se io ero più vecchio di quattro anni. Io avevo fatto solo B e l'allora C. Era un mondo completamente nuovo per me. Inoltre, con Berlusconi, il Milan stava cambiando, era seguitissimo. C'era un'attenzione mediatica pazzesca. Per me non era facile, non ero neanche preparato tecnicamente. Pensa che il primo preparatore di portiere che mi ha seguito l'ho avuto a 22 anni, quando ormai ero già formato...".

"Ricordi di quell'anno? Ho visto un livello calcistico favoloso e dei campioni, a mio avviso, inarrivabili. Van Basten, Baresi, Gullit e via dicendo, una squadra incredibile. E poi Sacchi, un allenatore con delle idee rivoluzionarie. Solo vederlo entrare a dirigere gli allenamenti con il megafono era una novità assoluta".

Cosa chiedeva Sacchi a voi portieri?

"Ti racconto un aneddoto... Io ho giocato solo due partite con il Milan, una di queste a Bologna. Sacchi chiedeva sempre di stare alti, altissimi e io mi sono ritrovato a voler anticipare Marronaro di testa a metà campo. Non è andata benissimo, visto che ha segnato... Per fortuna abbiamo vinto 4-1".