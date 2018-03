Sassuolo, Sensi: "Felice di essere qui e sogno Mondiale e Champions"

IL NUMERO 227 DI CALCIO2000 E' in EDICOLA

Uno dei giovani talenti Made in Italy è sicuramente il classe 1995, Stefano Sensi. Il centrocampista del Sassuolo si è raccontato senza tanti pensieri al bismestrale Calcio2000.

"Paragoni con Pirlo e Verratti? Innanzitutto devo dire che è motivo di grande orgoglio per me. Fa sempre piacere essere paragonato a certi giocatori, anche se loro sono fuori categoria. Chiaramente un po’ di pressione la senti ma, ripeto, è comunque un piacere”.

Ne hai fatta di strada prima di arrivare al Sassuolo…

“Sì, diverse tappe e, poi, è arrivata la chiamata del Sassuolo. Per me è stato come realizzare un sogno. Sono finito in una delle società top d’Italia, nel suo piccolo, una società molto grande. Sono felicissimo di essere qui”.

Domanda secca: un trofeo che vorresti vincere da qui ai prossimi dieci anni…

“Te ne dico due: Mondiale e Champions League. Sono una persona ambiziosa”.