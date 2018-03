Serena: "Diventai l'idolo dei tifosi dopo quel gol segnato contro la Juve"

IL NUMERO 225 DI CALCIO2000 E' in EDICOLA Prossimo numero uscita 10 Gennaio

Aldo Serena si è raccontato in una lunga intervista esclusiva al bimestrale Calcio2000, raccontando del suo passaggio al Torino con Radice in panchina.

"Io arrivavo delle Olimpiadi di Los Angeles, la competizione più bella a cui abbia mai partecipato in carriera, e l'Inter aveva raggiunto l'accordo con l'Udinese per il mio trasferimento. Io però non volevo, puntai quindi i piedi cercando di convincere Mazzola a lasciarmi andare al Toro. Fu la scelta migliore, senza dubbio. Provo ancora tanto dispiacere per alcune partite sbagliate che ci impedirono di lottare fino in fondo per lo Scudetto, vinto poi dal Verona. Al Torino fu comunque tutto molto bello, diventai l'idolo dei tifosi dopo quel gol segnato all'89' contro la Juventus. Insomma, mi sentivo bene in quella realtà".