Serena sull'Inter: "Ho solo un rammarico sul ruolo in campo"

IL NUMERO 225 DI CALCIO2000 E' in EDICOLA Prossimo numero uscita 10 Gennaio

Fonte: IL NUMERO 225 DI CALCIO2000 E' in EDICOLA Prossimo numero uscita 10 Gennaio

Aldo Serena si è raccontato in una lunga intervista esclusiva al bimestrale Calcio2000, ripercorrendo i capitoli della propria carriera, tra cui anche quello dell'Inter '88-'89.

"Era una squadra fortissima, con centrocampisti di assoluto livello che segnavano parecchi gol. Superfluo sottolineare la grandezza di quella stagione, non a caso è soprannominata come quella dei 'record'. Per quanto riguarda la mia storia in nerazzurro, ho solo un rammarico: essere stato impiegato come attaccante centrale solamente in una stagione, proprio quella dello Scudetto. Spesso mi adattavo lateralmente, ma non era il mio ruolo. Al Torino e alla Juventus, invece, giocavo nella posizione naturale, così mi sentivo a mio agio".