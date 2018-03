Wilson: "Pensavo di andare al Napoli, ma poi fui ceduto alla Lazio.Non la presi bene!"

Calcio2000 lo trovi tutti i mesi dal 15 in edicola

Fonte: di Lorenzo di Benedetto per Calcio2000

© foto di Federico Gaetano

Wilson, la Lazio, la fascia e il primo scudetto. Un'esperienza all'estero che non ha però interrotto la sua voglia di vivere nella città che lo ha adottato. La bandiera biancoceleste Pino Wilson ha ripercorso la sua carriera in una lunga intervista rilasciata al mensile Calcio2000 di questo mese. Proponiamo un passaggio in cui ci ha raccontato un retroscena di mercato della sua carriera.

"Si fece largo la notizia, veritiera, del mio passaggio al Napoli. Non potevo immaginare niente di meglio per me, visto che avrei giocato in Serie A con la maglia azzurra. Il tempo di fare pochi chilometri in macchina però, che il mio vice Presidente mi telefonò dicendomi che la trattativa con il Napoli era saltata e che ero invece stato ceduto alla Lazio".

Fu contento di ricevere questa telefonata?

"Assolutamente no. Mentre tornavo a casa avevo dentro di me una tristezza incredibile. Mi ero sposato da soli 3 mesi e sapevo che sarebbe stata dura lasciare la mia casa. Arrivai tardi in Serie A, visto che avevo già 23 anni, e la cosa più strana è che ci arrivai con la maglia della Lazio che mi aveva già cercato quando ero appena maggiorenne ma rifiutai proprio per la mia volontà di non voler partire da Napoli. Probabilmente però il destino ha voluto che la mia vera pelle diventasse biancoceleste".