Campionato mediocre: la Juve frena serena, tanto la Roma si fa male da sola. Ho visto cose che voi umani...

© foto di Federico De Luca

Campionato sempre più all'insegna della mediocrità. La Juventus si può permettere tranquillamente di pareggiare e frenare leggermente la sua corsa contro l'ottima Atalanta, quasi come desse per scontato che dietro sia la Roma ed in parte anche il Napoli, le uniche in grado di infastidire la sua leadership, si facciano male da sole. A parte appunto i bianconeri, che sono gli unici, in ogni senso, a poter competere con le grandi d'Europa, ad un Napoli che ha fatto vedere un gran bel gioco anche se a volte poco concreto e ad Atalanta e Lazio, che hanno saputo approfittare del vuoto che persiste e diventare così le vere sorprese di questo campionato, per il resto potremmo anche metterci una pietra tombale sopra.

La Fiorentina, l'Inter ed il Milan sembra che facciano la corsa per non arrivare al sesto posto. In questo campionato di cose brutte se ne sono viste tante. Rifacendomi ad una battuta di un film famosissimo "Blade Runner" dove l'androide Roy Batty nel suo monologo dice "ho visto cose che voi umani..." diventato poi un modo di dire: potrei riproporlo in questo campionato... ho visto Medel centrale, gli interventi difensivi di Nagatomo, per non parlare d'altro e allora ho pensato che al peggio non c'è mai fine. Nel nostro calcio è calato da anni il grande gelo e fa fatica a ritornare il sole. Nel grande gelo i frutti, anche non eccelsi, che riescono a resistere vengono pagati a peso d'oro. Ecco perché oltre ad essere un campionato scarso è diventato il campionato delle sopravvalutazioni. Giocatori meno che normali diventano fenomeni, allenatori che vendono più fumo che altro. Allegri in Italia, Conte in Inghilterra, Ancelotti in Germania, tanto per citare i più famosi, sono l'esempio palese che nel calcio bisogna innanzitutto trasmettere motivazioni e concretezza. Il resto sono ciance. Vedere ancora allenatori che scrivono in panchina, a Roma Spalletti ed il suo secondo che alla disperata a quindici minuti dalla fine fanno entrare Francesco Totti e gli danno dei suggerimenti tattici lo trovo paradossale. L'istinto e l'estro sono sempre più un optional in questo calcio sempre più povero di frutti buoni e saporiti.