Inter, l'orgoglio non basta: ora Mancini ritrovi la retta via. Europa, tutto come previsto: speriamo nella Champions e attendiamo uno spettacolare Roma-Fiorentina

Nato a Roma, ha vestito le maglie di Parma, Fiorentina, Lecce, Perugia, Reggiana, Roma e Nazionale italiana. Ha vinto una Coppa Italia con la Roma e una Coppa delle Coppe, una Coppa UEFA, una Supercoppa UEFA e una Coppa Italia, tutte col Parma.

Settimana intensa tra coppe europee, campionato e coppa Italia. Visti i risultati abbiamo potuto appurare quanto segue: in Europa dobbiamo ormai considerarci ultimi tra i migliori e accontentarci delle briciole. La sola Lazio di Pioli mantiene per ora alta la bandiera nazionale, sperando ancora in qualche miracolo nelle partite di ritorno in Champions. In campionato, la Juventus si dimostra la migliore, la squadra da battere. È quella che più si avvicina alle grandi d'Europa come mentalità, atteggiamento e struttura societaria, ma nonostante tutto anche i bianconeri di Allegri non si possono permettere di fare troppo turnover. In Coppa Italia anche se contro un'Inter che ha cercato, anzi ha disputato la partita della vita non avendo più niente da perdere, ha rischiato di non arrivare in finale nonostante il 3-0 dell'andata. La Fiorentina di Sousa difende con grande qualità il suo terzo posto, ora in condominio con una Roma in grande spolvero risollevata dal grande lavoro di riordino di Spalletti, solo da rivedere il caso Totti. Ma pare anche quello rientrato in ordine. Nello scontro di venerdì contro i viola ci si aspetta spettacolo tecnico-tattico, staremo a vedere. Sarri perde un po' di terreno ma ha ritrovato il gol di Higuain, non poco. Mihailovic ha riportato a galla il suo Milan, ritrovando continuità di rendimento e soprattutto di risultati. Sull'Inter, che dire? A parte la positiva reazione avuta in Coppa Italia contro la Juve, prestazione dettata molto anche dal l'orgoglio e dalla rabbia dopo tante delusioni, è e rimane una squadra costruita male, molto fisica ma con poca qualità. Mancini sembra aver perso un po' la strada di casa, sembra un po' disorientato. La buona prestazione in coppa deve servirgli per riprendere un po' di fiducia e riordinare le idee fino ad ora completamente confuse.

Questo nostro calcio deve comunque, come l'Inter, ritrovare fiducia, riordinare le idee. Bisogna che ritrovi quello spirito nazional-popolare utile a riportare sui campi giocatori italiani di livello internazionale. Non mi stancherò mai di dirlo. Se non si investe sui settori giovanili il calcio italiano e la sua Nazionale continuerà a galleggiare nella mediocrità. Il calcio è un po lo specchio della società in cui stiamo vivendo, c'è confusione: bisogna riordinare guardare avanti ma non perdere di vista dei valori fondamentali altrimenti si cade nel trash più assoluto. Per finire citerei una battuta di Alessandro Bonan che ho letto a proposito del caso Vendola, altro episodio e argomento che ha fatto più che discutere in questi giorni ma che fa capire che periodo di confusione totale e quale crisi di valori stiamo vivendo. "Un figlio di nome Tobia, nato in una clinica californiana, avuto da un fidanzato canadese che l'ha concepito con una donna indonesiana con passaporto americano".