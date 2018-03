Titoli di coda sul calcio giocato, ora a tutto mercato. Bielsa e Icardi, vicende grottesche: è così che si comporta un capitano dell'Inter?

Nato a Roma, ha vestito le maglie di Parma, Fiorentina, Lecce, Perugia, Reggiana, Roma e Nazionale italiana. Ha vinto una Coppa Italia con la Roma e una Coppa delle Coppe, una Coppa UEFA, una Supercoppa UEFA e una Coppa Italia, tutte col Parma.

Finito l'Europeo con il trionfo portoghese, ci si butta a capofitto nel mercato calcistico caratterizzato, parlo di quello italiano naturalmente, da una Juventus che si muove alla pari delle grandi d'Europa, da un Milan ed un Inter rafforzate economicamente ma completamente dipendenti dalla nuova ondata cinese. Speriamo che sia dalla "Cina con furore", nel senso che il furore si riversi con importanti e azzeccate scelte di mercato per le milanesi.

Per il resto pare che ci sia un po' il freno a mano tirato, pochi movimenti. Chi per un motivo chi per l'altro , tra un fair play finanziario e l'altro, per arrivare a fare investimenti importanti bisogna che si cedano i pezzi più pregiati, altrimenti si resta al palo. Intanto, in mancanza di notizie di mercato rilevanti, almeno per ora, ci riconsoliamo con vicende grottesche, quella Bielsa-Lotito su tutte, che poi è sfociata con una polemica sterile e fine a se stessa contro la Roma di Pallotta e Sabatini. Purtroppo viviamo un calcio povero non solo di qualità tecniche, ma anche di valori etici, di regole, di rispetto. Leggo ora che la moglie del capitano dell'Inter Mauro Icardi, la signora Wanda Nara, stia decidendo le sorti calcistiche del suo compagno, nonostante un contratto in essere, condizionando inevitabilmente il mercato dell'Inter. Ora, stiamo parlando del capitano dell'Inter, non so se mi spiego, una fascia che hanno indossato personaggi del calibro di Picchi, Facchetti, Mazzola, Bergomi, Zanetti, uomini veri prima che giocatori: mi domando come una società come l'Inter dia la possibilità di indossare la fascia di capitano ad un giocatore, si bravo a fare gol, ma che si presta a situazioni così grottesche? Che stiamo vivendo un periodo di recessione generale si vede purtroppo anche da queste cose...