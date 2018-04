Real Madrid, AS: "Contro il Bayern con Ramos"

"Contro il Bayern Monaco con Ramos", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina di AS. Ancora una volta il classico d'Europa in semifinale di Champions League. Sergio Ramos ci sarà contro i tedeschi: la UEFA non ha preso provvedimenti contro il difensore del Real Madrid, reo di essere andato in panchina nella gara con la Juventus nonostante la squalifica.