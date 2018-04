RMC SPORT - Ceccarini: "Politano-Sassuolo, non c'erano i tempi tecnici"

© foto di Giacomo Falsini

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini dopo la chiusura del mercato invernale: “Alle 22:28 mi è arrivato un messaggio che mi diceva che non c’erano i tempi tecnici per portare Politano al Napoli. L’operazione era molto complessa, il Napoli avrebbe inserito nell’affare anche Farias, ma non c’erano più i tempi tecnici per fare l’affare. È stata una suggestione finale. Un giocatore in più avrebbe sicuramente aggiunto valore al Napoli, ma è altrettanto vero che Verdi, Politano o Younes non avrebbero ridotto il gap con la Juventus. I bianconeri hanno sempre un organico superiore. Il Napoli ci ha provato, ha fatto tutto il possibile, ma Politano doveva partire prima se si voleva fare questa preoccupazione. In casa neroverde c’è un po’ di preoccupazione per il finale di stagione, c’è paura di arrivare corti alla lotta salvezza”.