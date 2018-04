TMW RADIO - Ceccarini: "Accordo Inter-Samp per Schick a 30,5 milioni"

© foto di Giacomo Falsini

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle ultime trattative ai microfoni di TMW Radio.

Il caso Kondogbia?

"Ha deciso di andare via e non si è presentato agli allenamenti. L’Inter chiede intorno ai 30 milioni di euro, Valencia avvisato".

La trattativa per Emre Mor?

"Si stanno risolvendo i problemi con l’Inter, la prossima settimana dovrebbe svolgere le visite mediche".

Strootman?

"La Roma lo vuole tenere e non lo vuole trattare con la Juventus".

Badelj-Milan?

"Se un centrocampista dovesse andar via dal Milan, allora si potrebbe aprire la pista Badelj. Il giocatore non vuole rinnovare con la Fiorentina".

Mahrez e l’alternativa?

"Il Sassuolo chiede 50 milioni per Berardi, una valutazione molto alta. Per Mahrez la Roma è arrivata a 37-38 milioni. Molti soldi, forse troppi".

Il futuro di Keita?

"Dopo la Supercoppa Juventus e Lazio si parleranno e decideranno il futuro del giocatore. I bianconeri sono fermi a 20 milioni di euro, magari aggiungeranno anche qualche bonus, ma oltre Marotta non andrà".

Dove andrà Schick?

"C’è l’accordo tra l’Inter e la Sampdoria per 30,5 milioni. Il ceco è vicino a vestire la maglia nerazzurra, ma attenzione al Monaco: se andasse via Mbappé, potrebbe pensare a Schick. In pole comunque l’Inter".

Il Napoli?

"Se dopo il preliminare di Champions League il club azzurro cedesse Pavoletti all’Udinese potrebbe chiedere ai friulani Karnezis".

Il mercato dell'Atalanta?

"La Juventus continua a chiedere Spinazzola. Laxalt operazione in ballo: operazione da 13-14 milioni di euro".

Duvan Zapata?

"Il Torino continua a chiedere il giocatore valutato dal Napoli 20 milioni di euro. Sondaggio anche della Sampdoria".

Cosa farà la Lazio?

"Se deciderà di vendere Keita, darà l’assalto totale a Brahimi del Porto".

Il centrocampista della Juventus?

"I bianconeri cercano Emre Can che continua a non rinnovare con il Liverpool. Matuidi è sempre il giocatore più vicino".