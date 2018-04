TMW RADIO - Ceccarini: "Barça su Dybala, ma anche 140mln non bastano"

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulle ultime trattative ai microfoni di 'TMW Radio'.

Su chi punterà il Barcellona per il dopo Neymar?

"I primi nomi sulla lista del Barcellona sono quelli di Coutinho e Dembelè: proverà a prendere uno dei due, anche se il Liverpool ha già fatto capire che vuole trattenere il brasiliano. Mbappé è orientato verso il Real Madrid, Griezman ha una clausola da 200 milioni di euro. Dybala sarebbe la prima vera scelta, ma la Juve fa muro e l’argentino vuole restare. I bianconeri resisteranno ad ogni tipo di tentazione".

Chi uscirà adesso dal PSG?

"Di Maria penso andrà via in caso di arrivo di Neymar. L’Inter è interessata ma vorrebbe un esterno che porti più gol. Schick potrebbe rimanere fino a gennaio alla Sampdoria. Oltre all’Inter, che ha un accordo alle stesse cifre della Juve, sul ceco c’è anche il Psg che ha chiesto informazioni al club blucerchiato".

Dybala?

"La Juventus ha già sacrificato Bonucci, per Dybala rifiuterebbe anche un’offerta da 140 milioni di euro. Il giocatore ha anche dato un segnale forte per la permanenza in bianconero. Centrocampista per la Juve? Matuidi in pole, ma c’è ancora qualcos’altro che bolle in pentola".

Diego Costa-Milan?

"L’attaccante vuole tornare all’Atletico Madrid, il suo agente però sta cercando di portarlo al Milan. I rossoneri dovrebbero sborsare almeno 60 milioni per avere l’ok del Chelsea. La trattativa tra i club però è in secondo piano, prima c’è da convincere il giocatore".

Altri rinforzi nel Milan?

"Per un mercato perfetto il Milan dovrebbe prendere anche un esterno oltre all’attaccante. Renato Sanches? Senza diritto di riscatto il club non lo prende".

Mahrez?

"Il giocatore andrebbe volentieri alla Roma, ma il Leicester rifiuta i 35 milioni di euro. Il club giallorosso non alzerà l’offerta e andrà su altri profili. La Fiorentina è intenzionata a chiudere nelle prossime ore per Emre Mor, non credo che il turco sia un obiettivo della Roma".

Candreva-Chelsea?

"Spalletti vorrebbe tenere sia Candreva che Perisic, ma tutto ha un prezzo. Non so quanto il Chelsea sia intenzionato a fare offerte importanti. Dalbert nelle prossime ore chiuderà con l’Inter".

Sampdoria?

"Giampaolo vuole Gaston Ramirez, domani dovrebbe fare le visite mediche".

Keita alla Juve?

"Dipende tutto da Lotito: se il presidente della Lazio pensa di incassare 30 milioni di euro non se ne fa nulla. Al massimo la Juve può arrivare a 20 milioni per il biancoceleste".

Cuadrado?

E’ un giocatore che piace a Milan, Inter e Roma. Tutto dipenderà dalle offerte.