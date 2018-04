TMW RADIO - Ceccarini: "Cagliari, c'è anche Beretta per la panchina"

© foto di Giacomo Falsini

Ore calde in casa Cagliari. Dopo l'esonero di Rastelli, la società sarda sta scegliendo a chi affidare la panchina rossoblù. In diretta su TMWRadio è intervenuto Niccolò Ceccarini per fare il punto della situazione:

"Per il dopo Rastelli il Cagliari sta valutando Iachini e Oddo. Due candidati profondamente diversi. Il primo è un allenatore esperto, mentre il secondo è il nuovo che avanza. Ma non bisogna escludere l'ipotesi interna che porta a Mario Beretta, in passato già protagonista in Serie A".