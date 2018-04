TMW RADIO - Ceccarini: "Cancelo possibili visite lunedì. Garay-Juve fredda"

© foto di Giacomo Falsini

Ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini.

Kalinic-Milan: "Confermate le visite mediche lunedì. Il croato firmerà un quadriennale a due milioni di euro più bonus. Operazione dunque chiusa".

Renato Sanchez e i rossoneri: "Credo sia una porta abbastanza chiusa per il Milan. E ribadisco che non è un obiettivo per la Juventus".

Il futuro di Keita: "Si è riparlato del Milan per il giocatore ma non ho riscontri. L'offerta della Juventus è ritenuta bassa da Lotito. Non è da escludere anche l'addio del calciatore a parametro zero".

Cancelo-Inter: "Penso che lunedì possano esserci già le visite mediche. E' un bel giocatore anche se dispiace per Kondogbia, un calciatore che ha reso meno delle attese. Vediamo se in nerazzurro arriverà anche Mangalà che l'Inter punta a prendere in prestito con diritto. Schick? Può essere ma prima la Sampdoria deve fare un attaccante":

Garay-Juventus: "E' una pista molto fredda perché i bianconeri non hanno intenzione di fare un investimento da 20 milioni per il difensore".

Jovetic: "Il Siviglia non è ancora tramontata come ipotesi. Non so dove possa o voglia andare. All'Inter ha poco spazio. La Fiorentina? Può essere un'occasione ma al momento non ho riscontri".

