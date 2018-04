TMW RADIO - Ceccarini: "Chiesa straordinario, Pellegri piace al Milan"

© foto di Giacomo Falsini

"Federico Chiesa, il primo gol di Dybala, quello di Insigne e la rete di Joao Pedro: sono queste le quattro perle che ci ha regalato il campionato in questo weekend". Sono dedicate alle reti più belle messe a segno nell'ultima giornata le prime parole di Niccolò Ceccarini nel suo consueto intervento ai microfoni di TMWRadio.

E Pellegri, bella storia la sua.

"E' un giocatore che piace molto al Milan. Quest'estate lui e Salcedo erano a un passo dall'Inter, ma poi i nerazzurri per motivi di budget hanno dovuto rinunciarci. La Juventus ha fatto dei sondaggi, ma il Milan, tramite l'agente del giocatore Riso, se dovessero esserci le condizioni potrebbe fare un tentativo per gennaio. Ha talento, passione e classe notevoli per la sua età".

Chiesa oltre al gol ha fatto anche un'ottima prestazione.

"E' straordinario perché ha ancora tante qualità inespresse. E' un giocatore moderno: ha gamba, tecnica, vede la porta, è instancabile, sa rincorrere l'avversario ed è generoso. E' in questo momento il giocatore più forte e importante della Fiorentina e la Viola lo blinderà. Sa che dovrà rinnovargli il contratto con tanto di adeguamento a cifre consone per il suo talento. Il Napoli era pronto a spendere 35mln, e si tratta di un giocatore di altissimo profilo e che si trova benissimo a Firenze".

Inter, Juve e Napoli si contenderanno lo scudetto fino alla fine?

"L'Inter ha giocato partite migliori di quella di Crotone, ma ha vinto negli ultimi otto minuti e questo è un atteggiamento da grande squadra. Io vedo ancora avanti la Juventus e il Napoli, ma i nerazzurri non avendo le coppe non è detto che riesca a gestire meglio i suoi impegni. L'obiettivo però è e resta la Champions. Il Napoli è partito molto forte e ci crede molto, mercoledì avrà un importante banco di prova contro la Lazio e Inzaghi è un tecnico che potrà creare dei problemi agli uomini di Sarri".

L'altra sfida di cartello è quella tra Juvenuts e Fiorentina con i bianconeri che sono ancora alle prese con dei problemi in difesa.

"Mercoledì la Fiorentina e sabato il derby contro il Torino. Saranno due sfide molto delicate per la Juve. Contro la Fiorentina i bianconeri sono i favoriti ma la Fiorentina viene da due vittorie consecutive, è una squadra che gioca libera di testa e proverà a fare la sua partita. E un medesimo atteggiamento lo avrà il Torino."

Troppe 20 squadre in serie A?

"Forse sarebbe più giusto organizzare una migliore ripartizione dei diritti televisivi. La spaccatura c'è ed è evidente. Magari ridurre le squadre può essere una scelta giusta, ma dare alle neopromosse la possibilità di essere più competitive sarebbe un buon inizio".