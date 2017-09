TMW RADIO - Ceccarini: "Conte? Lo vedo al Barcellona"

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, intervistato da TMW Radio durante il consueto appuntamento "Dietro le quinte", ha commentato le parole di Raiola secondo cui Sarri è all'ultimo anno del proprio regno a Napoli. "Sarri è un fuoriclasse in panchina e pensare a cosa farà a giugno mi sembra un discorso affrettato su tutte le linee. E' chiaro che il progetto arriva al terzo anno e potrebbe essere il punto più alto quindi mi aspetto ancora un salto in avanti. A primavera si potrà trarre un bilancio. In tutto questo la Juventus resta la favorita, ma se i bianconeri si perdono per strada credo che gli azzurri siano i più vicini a raggiungerli. Sarri ha fatto un grande lavoro ha creato un tutt'uno con squadra e tifosi. Il Napoli è stato l'unico a mettere seriamente in difficoltà il Real Madrid nella passata Champions League".

Si immagina Sarri futuro Ct dell'Italia?

"E' diventato un grande allenatore, ma conoscendo come è fatto lui gli piace stare tutti i giorni sul campo".

E Montella?

"Quando ha allenato la Roma ha capito cosa significasse giocare in una grande piazza. Poi ha fatto bene a Catania e benissimo a Firenze. A Milano ha una grande occasione perché ha a disposizione la rosa più forte della sua carriera. Non sarà semplice, ma se dimostra di saper assemblare undici giocatori allora avrà superato tutti gli esami".

Un ritorno di Conte in Italia?

"La quota che non sarà più l'allenatore del Chelsea dalla prossima stagione è bassissima. Ad oggi, con tutte le big italiane già sistemate, lo vedo bene all'estero. Il Barcellona sarebbe un'ipotesi interessante".

La destinazione può essere il Milan?

"In quest'estate non ha mai pensato a Conte tanto da aver rinnovato immediatamente il contratto a Montella. Con Galliani c'era stata questa idea di portare l'ex allenatore bianconero a Milano, ma oggi mi sembra improbabile".

Qualche retroscena del mercato appena chiuso?

"Quasi al gong del mercato, prima che si realizzasse Zapata alla Sampdoria, il Napoli aveva un principio d'intesa per Berardi. L'accordo sarebbe stato Zapata più soldi al Sassuolo per l'esterno. Gli azzurri si erano avvicinati molto, ma l'operazione non si è materializzata perché mancavano anche i tempi tecnici. Intanto, però, è stato raggiunto un accordo di massima tra Napoli e Ghoulam per un rinnovo fino al 2021 con tanto di inserimento di clausola".

Rinnovi Manolas e De Vrij?

"L'idea della Roma è di allungare il contratto del greco. Nel frattempo anche la Lazio si muove per rinnovare il contratto di De Vrij con la Lazio".