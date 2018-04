TMW RADIO - Ceccarini: "Conte-Milan? Ipotesi per il prossimo anno"

© foto di Federico De Luca

Solito appuntamento pomeridiano con Niccolò Ceccarini, intervenuto in diretta su Tribuna Stampa su TMW Radio per commentare le ultime notizie del mondo calcistico. Queste le sue dichiarazioni:

Un omaggio a Florenzi, tornato al gol dopo l'infortunio

"Florenzi mi piace molto e sono davvero contento per lui. È tornato a segnare in serie A dopo 546 giorni. Mentalmente e fisicamente sta benissimo. Inoltre sta dimostrando che, oltre un calciatore di livello assoluto, è un uomo dai valori importantissimi".

Ti è piaciuta ieri la squadra di Di Francesco?

"I giallorossi sono alla quarta vittoria consecutiva, con Dzeko mattatore incredibile. Ha trovato la continuità che sta aiutando la Roma a ottenere ottimi risultati. Ieri il Milan non ha giocato male ma i giallorossi si sono mostrati più squadra. Continuo però a dire che va data fiducia a Montella".

Se dovesse arrivare una sconfitta nel derby, Montella rischia?

"Cominciamo dicendo che sulle voci riguardanti Mazzarri non ho riscontri. Mentre per Conte potrebbe essere una idea concreta, ma per la prossima stagione. Andrà via dall'Inghilterra e in Italia il Milan è l'unica ipotesi possibile. Ancelotti? Lo vedo più in futuro alla guida della Nazionale".

A proposito di Fiorentina, ti aspettavi Chiesa in Nazionale?

"Viene da un periodo davvero eccezionale. E' un giocatore di grande tecnica e personalità, che presto troverà la Nazionale maggiore. Ne sono convinto".

Il pareggio della Juventus a Bergamo?

"Ad Allegri non è piaciuto come la squadra si sia fatta rimontare i 2 gol di vantaggio Ci sta però perdere punti con questa Atalanta, che è davvero un'ottima squadra e lo abbiamo visto anche in Europa League".