TMW RADIO - Ceccarini: "Di Maria-Juve? La priorità è un centrocampista"

© foto di Federico De Luca

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Tribuna Stampa.

Quale è la situazione per il terzino sinistro del Napoli?

"Su Vrsaljko dico al momento che l'Atletico Madrid non vuole venderlo. Al Napoli piace, ma la società spagnola non intende metterlo sul mercato, vediamo se magari più avanti la situazione cambia".

L'Inter invece?

"Inter ha già bloccato Ramires per gennaio, da valutare però la situazione di Joao Mario. Piace al PSG, l'Inter deve decidere cosa fare, ma per venderlo serve un’offerta molto alta. Nella trattativa i francesi potrebbero inserire Pastore, al momento è tutto fermo, ma se si apre una possibilità l'ex Palermo potrebbe diventare un obiettivo".

Di Maria-Juve?

"Per quello che ho capito a gennaio la Juventus farà poco. I bianconeri pensano a un centrocampista e a un difensore ma per giugno".