TMW RADIO - Ceccarini: "Emre Can, Juve avanti. Due in uscita a giugno"

© foto di Giacomo Falsini

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini per commentare le ultime notizie relative d’attualità:

Sul Napoli: “Io credo che il Napoli stia facendo delle valutazioni per l’esterno. Fino all’ultimo cercheranno in qualche maniera di trovare una soluzione che sia adeguata. Vedendo le difficoltà su Politano, nonostante il giocatore volesse il Napoli, e Lucas Moura non convince, credo che adesso stiano vedendo se riusciranno ad anticipare Younes. È molto complicato, ma è arrivato questo inserimento dello Swansea che ha un po’ preoccupato il Napoli. Lo hanno bloccato per giugno, l’ideale sarebbe riuscire a portarlo a casa subito senza spendere troppo. Ciciretti ormai è un discorso per giugno, Machach al momento non è la soluzione per i problemi del Napoli. A 5 milioni per Younes il Napoli potrebbe arrivare, anche se è in scadenza di contratto. Un tentativo va fatto e credo che lo faranno. La volontà è quella di non lasciare niente al caso. Andrà via Giaccherini e uno tra Maksimovic e Tonelli”.

Sulla Roma: “Il Chelsea ha presentato un’offerta di 50 milioni di euro più 7-8 di bonus per il doppio colpo Dzeko-Emerson Palmieri. Io penso che il brasiliano vada. Emerson Palmieri è la cessione meno dolorosa del mercato della Roma, non è un titolare in questo momento. Se va via Dzeko si dovrebbe trovare un sostituto all’altezza. È un dato che non si può sottovalutare. Schick in questo momento non dà garanzie. La situazione della Roma si sbloccherà da lunedì in poi, su Dzeko non mi sbilancio perché la situazione è delicata”.

Sull’Inter: “Le cifre di Rafinha sono chiare, un prestito con dritto di riscatto a 35 milioni più tre di bonus. Non c’è nessun obbligo, è evidente che se l’Inter reputa di aver fatto un ottimo acquisto ci sta che lo riscatti, a quel punto potrebbe fare qualche rinuncia in uscita. L’ultimo colpo del mercato dell’Inter dovrebbe essere Ramires, resta da capire se arriverà o meno Sturridge. Glielo hanno proposto in prestito con diritto di riscatto. Il quadro è questo”.

Sulla Juventus: “I bianconeri stanno lavorando forte per giugno. Su Emre Can sono avanti, ma devono mettere nero su bianco prima di cantare vittoria. Col Cagliari si sta parlando di Barella e Han, piace molto Cristante che verrà riscattato dall’Atalanta per una cifra di 4 milioni di euro. I nerazzurri lo rivenderanno almeno a 30. I due dubbi per l’estate sono rappresentati da Alex Sandro e da Marchisio, ma con due situazioni diverse. Il primo è lui che non è convinto di restare, la Juventus ha visto i tentennamenti e per questo ha frenato sul rinnovo. Se arriva una grande offerta verrà presa in considerazione. Marchisio decide lui: per la Juventus resta, ma se arriva uno tra Barella e Cristante per lui diventa dura. Sicuramente se va non sarà mai in un’altra italiana”.

