TMW RADIO - Ceccarini: "Emre Mor, segnale Roma a Mahrez: Viola in pole"

© foto di Giacomo Falsini

Queste le parole di Niccolò Ceccarini a TMW Radio con una panoramica sul mercato italiano a 360 gradi. "In cas Milan c’è serenità per Bonucci e Biglia. Il Milan sta cercando di capire se Mendes riuscirà a convincere Diego Costa a vestire rossonero. L’attaccante spagnolo vorrebbe andare all’Atletico Madrid a gennaio, il club milanese non ha intenzione di fare da ponte per metà stagione. Kalinic è l’alternativa. Renato Sanches è sempre un obiettivo ma il Milan non è disposto a prenderlo in prestito secco.

Emre Mor?

Piace a Monchi, ma la trattativa avanzata è tra il Borussia Dortmund e la Fiorentina: 13 milioni più bonus offerti dai viola. La Roma sta facendo dei sondaggi per altri giocatori per mandare anche un segnale al Leicester per Mahrez.

Inter?

Vidal potrebbe anche essere tentato dall’ipotesi nerazzurra, ma le cose devono essere fatte in tre e il Bayern Monaco non vuole venderlo. Per ora non c’è nessuna apertura.

Verratti-Juventus?

Non ci sono stati margini di apertura con il Barcellona, non credo ce ne saranno con la Juventus.

Di Maria?

Con l’arrivo di Neymar al Psg, andrà via Di Maria. Se non esce Perisic non credo che l’argentino possa andare in nerazzurro.

Cuadrado?

Keita alla Juve allontanerebbe Cuadrado da Torino. Su di lui Inter, Roma e Psg. La Juventus farà un tentativo a centrocampo per un nome importante, vuole vedere se ci sono margini per altri manovre. Se i bianconeri prendessero Keita, non arriverebbe Schick. Per me la squadra giusta per il croato è l’Inter, anche se la Sampdoria non ha perso le speranze di trattenerlo.

Centrali difensivi dell’Inter?

Ipotesi Valencia per Murillo, c’è ancora distanza di tre milioni. Ranocchia altro nome in uscita, da monitorare la vicenda Medel.

Sampdoria?

Bel colpo con Gaston Ramirez, ha tanta qualità. Con l’arrivo di Ferrari colmata la lacuna in difesa. Il resto del mercato dipenderà molto da Schick.

Cancelo?

Per ora niente di fatto con la Juventus, ma non è da escludere come pista.