TMW RADIO - Ceccarini: "Fino a novembre fiducia a Montella"

Appuntamento su TMW Radio con Niccolò Ceccarini, intervenuto come di consueto nel pomeriggio di Tribuna Stampa.

Dopo il pareggio di ieri, quale è la situazione di Montella?

"O Montella trova la soluzione giusta per il Milan oppure diventa davvero molto dura anche per lui. Fino a novembre gli darei fiducia. Non credo all’ipotesi Ancelotti. E per quanto riguarda Conte può essere un’idea ma solo per l’anno prossimo".

Quale è la situazione contrattuale di Immobile?

"La volontà della Lazio c'è per rinnovare il contratto che è comunque in scadenza nel 2021, la sensazione è che questo matrimonio, fino ad ora solidissimo, possa continuare ancora per molto”.

E invece quella di Allan?

"Il Napoli sta principalmente lavorando sul rinnovo di di Ghoulam. È chiaro che Allan sta facendo molto bene e i le parti sono in contatto per discutere le modalità di un eventuale prolungamento”.