TMW RADIO - Ceccarini: "Juve, risultato positivo. Napoli: abbagliato da Mertens"

© foto di Federico De Luca

Nella Tribuna Stampa pomeridiana su TMW Radio, solita incursione di Niccolò Ceccarini per commentare i risultati del turno infrasettimanale.

Ieri ennesima prova di forza della Juve

"Vittoria sofferta della Juventus ma la realtà è che i bianconeri hanno fatto 5 su 5. Vetta della classifica mantenuta in coabitazione con un Napoli forse più spettacolare al momento. Gli uomini di Sarri hanno tutto per mettere in difficoltà il gruppo di Allegri ma sarà da vedere anche quanto influirà la Champions sul cammino di entrambe le squadre. Tornando però alla gara dell'Allianz Stadium, occorre fare i complimenti alla Fiorentina, che ha fatto una partita attenta e grintosa. I viola hanno pagato la disattenzione di Gaspar, però anche quando sono rimasti in 10 hanno tenuto bene il campo. E' mancato qualcosa in avanti, ma a livello tattico prestazione positiva".

Si è parlato moltissimo della condizione di Higuain in questo inizio di stagione

"Nella Juventus si fa fatica a mettere in panchina il Pipita perché, anche se non segna, in attacco è sempre un riferimento importante. Non è in condizioni ottimali, non è sereno ma non so se la panchina sia la soluzione. Anche perché arriva il derby con il Torino e quindi è difficile per Allegri fare a meno di uno come lui in un match così importante". Dalle difficoltà del Pipita all'exploit di Bentancur "Ottima prestazione dell'uruguaiano, che si è inserito benissimo. E' giovane e potrà migliorare ancora. Bene anche Matuidi, che dalla sua ha anche una grande esperienza internazionale".

A proposito del Napoli, ieri tanto spettacolo all'Olimpico

"Sono rimasto davvero abbagliato dalla prodezza di Mertens. Era convinto di prendere la porta e gli è riuscito benissimo. Penso che alla Lazio un difensore in più sarebbe servito, anche prima degli infortuni di ieri. Tare potrebbe pensare a qualche svincolato per puntellare il pacchetto arretrato".