TMW RADIO - Ceccarini: "Mahrez vicino alla Roma. Milan sul grande nome"

© foto di Giacomo Falsini

Questo l'intervento di Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di TMW Radio, sulle nostre frequenze.

Operazioni del Napoli?

"Giaccherini, trattativa avviata con lo Sparta Praga anche se non c’è ancora l’accordo con il Napoli. Con la partenza di Giaccherini potrebbe non partire Pavoletti, almeno fino al play-off di Champions. La prossima settimana ci sarà l’incontro decisivo per il rinnovo di Ghoulam fino al 2021. Reina resterà, come suo vice Rulli piace molto ma le richieste del Sociedad sono alte e non si esclude Karnezis con la formula del prestito con diritto di riscatto".

Cristiano Ronaldo-Milan?

"Non so quanto può essere fattibile come operazione, ma il Milan di adesso lavora su grandi nomi come Diego Costa, Aubameyang e Belotti. I rossoneri hanno alzato l’asticella. L’operazione Kalinic può essere fatta sotto i 30 milioni, ma adesso Fassone e Mirabelli pensano a un grande nome. Diego Costa vuole tornare all’Atletico, il Milan non vuole fare da ponte fino a gennaio, quando si sbloccherà il mercato del club spagnolo. El Ghazi del Lille è un nome da considerare, tra l’altro della scuderia di Jorge Mendes. Renato Sanches, il Milan vuole un diritto di riscatto nell’operazione e non il prestito secco dettato dal Bayern Monaco. L’accordo non si trova sul prezzo".

Operazioni Inter?

"Dalbert ieri ha giocato solo tre minuti nel preliminare di Champions League, qualcosa si sta sbloccando. Il giocatore vuole lasciare il Nizza, è un’operazione che a breve si chiuderà intorno ai venti milioni di euro. Questa settimana l’Inter chiuderà anche per Vecino della Fiorentina. Ancelotti non vuole lasciar partire Vidal e il Bayern non lo ha messo in vendita".

Perisic?

"È un giocatore troppo importante per l’Inter. Perisic vuole andare al Manchester United, il club nerazzurro vuole 55 milioni di euro".

Keita?

"La Juventus ha fatto un’offerta tra i 15 e i 20 milioni di euro per Keita, obiettivo anche dell’Inter. Se i bianconeri prendessero Keita, Cuadrado potrebbe partire. La Juve chiede 25 milioni di euro per cedere il colombiano. Se arrivasse l’attaccante della Lazio, difficilmente arriverebbe anche Schick. Il giocatore della Samp non ha ancora l’accordo con l’Inter, il croato forse sta aspettano un altro club".

Colpo in difesa per la Juve? Thiago Silva?

"Thiago Silva è extracomunitario, e la Juventus ha finito gli slot con gli arrivi di Bentancourt e Douglas Costa. Gimenex dell’Atletico Madrid ha il doppio passaporto. La priorità per Marotta è un centrocampista: risale Matuidi, ma non va dimenticato Emre Can".

Mahrez?

"Vuole andare alla Roma, gli piace la proposta del club giallorosso e non è distante l’accordo economico. Il Leicester da 40 può scendere a 35 milioni, la Roma a quella cifra può arrivarci con i bonus. I giallorossi faranno tutto il possibile per prenderlo".

La Lazio?

"Caicedo dell’Espanyol molto vicino. Brahimi è un giocatore importante per l’attacco, ma non si può fare un’operazione del genere senza la partenza di Keita".

La Fiorentina?

"Vuole Politano, ma la valutazione del Sassuolo è di 20 milioni di euro. La richiesta degli emiliani allontana il giocatore da Firenze".