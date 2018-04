TMW RADIO - Ceccarini: "Milan, fiducia in Montella. Conte obiettivo futuro"

© foto di Giacomo Falsini

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione "Tribuna Stampa".

"Fiducia in Vincenzo Montella, ma ovviamente ogni partita verrà monitorata per risultati e prestazione. Il Milan dovrà quindi vincere contro il Chievo soprattutto per tornare in corsa per un posto in Champions. Alternative? Conte è l’unico vero nome che il Milan vorrebbe prendere in considerazione per il futuro. L’obiettivo è quello di continuare con Montella e poi in caso cambiare al termine della stagione. Benevento? Baroni è appeso a un filo. Aspettiamo la decisione del presidente Vigorito ma il tecnico è davvero in bilico".