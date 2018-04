TMW RADIO - Ceccarini: "Milan, mercato d'uscita: Gomez e Paletta i primi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al calciomercato sulla Tribuna Stampa di 'TMWRadio'. Per analizzare i movimenti delle squadre italiane è intervenuto l'esperto in materia, Niccolò Ceccarini.

Mercato Napoli?

"La prossima settimana il Napoli incontrerà il Chievo e il Bologna per Inglese e Verdi. Per il fantasista è pronta un’offerta intorno ai 20 milioni di euro. Dipende solo da lui a questo punto. Il Chievo per lasciar partire Inglese vorrebbe avere prima un’alternativa".

In casa Milan cosa si muove?

"Non c’è alcuna intenzione di far partire Andre Silva e Kalinic, non è previsto mercato in entrata, in uscita ci sono Gomez e Paletta, sul primo c’è forte il Boca che però punta al prestito, sul secondo c’è il Sassuolo in pressing. Si deve lavorare sull’ingaggio".