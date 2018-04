TMW RADIO - Ceccarini: "Napoli-Ghoulam, traguardo vicino"

© foto di Giacomo Falsini

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione "Tribuna Stampa".

Ghoulam-Napoli?

Le due parti stanno ancora lavorando, ma c'è fiducia nel rinnovo fino al 2022. C'è l'intesa sull'ingaggio, manca ancora quella sulla clausola che potrebbe essere intorno ai 35 milioni di euro. Il traguardo è vicino.

Milan, Conte per la prossima stagione?

Se dovesse lasciare il Chelsea andrà in una grande squadra. È una idea concreta per il Milana per la prossima stagione. Juric resta al Genoa fino al derby: alternative Ballardini in primis con Colantuono e Oddo alternative, ma tutto dipenderà dal risultato contro la Sampdoria.

Nazionale?

In caso di addio di Ventura una possibilità potrebbe essere Carlo Ancelotti.