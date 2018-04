TMW RADIO - Ceccarini: "Napoli, pronta un'offerta per Vrsaljko"

© foto di Federico De Luca

Spazio al calciomercato sulla Tribuna Stampa di 'TMWRadio'. Per analizzare i movimenti delle squadre italiane è intervenuto l'esperto in materia, Niccolò Ceccarini:

Quali i movimenti in casa Napoli?

"Il Napoli continua a lavorare su Vrsaljko. È pronta un’offerta che si avvicina ai 20 milioni di euro. Vediamo cosa farà l’Atletico Madrid, ora potrebbe cominciare a vacillare. Poi dipenderà molto dalla volontà del giocatore".

Inglese il nome forte per l'attacco?

"L’idea è sempre la stessa: anticipare l’arrivo di Inglese. Verdi e Berardi sono profili che piacciono ma non penso siano piste praticabili per il mercato di gennaio. Ci sono già stati un paio di approcci per parlare del rinnovo di Icardi fino al 2023. Il giocatore è disponibile. È evidente che serve un importante aumento di ingaggio. L’ideale sarebbe togliere la clausola di 110 milioni di euro, vediamo come procede la trattativa".

L'Inter si sta muovendo?

"In parallelo l’Inter lavora anche su Ramires e Pastore, che però è legato all’eventuale partenza di Joao Mario".

La situazione legata a Icardi?

"È nei desideri del Real Madrid. Costerebbe meno di Dybala, Icardi ha una clausola rescissoria da 110 milioni di euro, mentre Dybala non ce l'ha. L'Inter è intenzionata a ritrattare la situazione, adeguando l'ingaggio dell'attaccante e cercando di eliminare la clausola dal contratto".