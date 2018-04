TMW RADIO - Ceccarini: "Napoli, si punta comunque al rinnovo di Ghoulam"

© foto di Giacomo Falsini

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Tribuna Stampa.

L'infortunio di Ghoulam cambia i piani del Napoli?

"Non è cambiato nulla nelle strategia del Napoli. Già ieri le sensazioni sull’infortunio erano negative. La società vuole tenersi stretto il suo esterno e continuerà a lavorare con l’entourage del giocatore per il rinnovo. A gennaio magari si potrebbe tornare sul mercato. Oltre a Mario Rui, sulla sinistra un’altra soluzione temporanea potrebbe essere lo spostamento di Hysaj un po’ come è accaduto ieri".

Dopo Hellas-Inter, cambia qualcosa per Pecchia?

"Il Verona sta provando a fare il massimo. La prossima partita con il Cagliari sarà sicuramente importante ma non credo decisiva per Pecchia. È chiaro che poi tutto dipenderà dal risultato e dalla prestazione”

Oggi Eder ha rinnovato con i nerazzurri...

"Importante il rinnovo di Eder per l'Inter. E' un giocatore importante per Spalletti anche a livello di spogliatoio. Dopo il prolungamento di Perisic e con Ramires in arrivo a gennaio, la dirigenza ha pensato bene di tenersi stretto anche lui".

Infine si parla di Dybala e delle ultime prestazioni: possibile stia già pensando al futuro?

"Chiaro che i club più importanti e ricchi d'Europa si faranno vivi ma Dybala per la Juve non è sul mercato e lui vuole restare in bianconero".