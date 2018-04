TMW RADIO - Ceccarini: "Napoli, via Giaccherini solo con un sostituto"

© foto di Federico De Luca

Spazio al calciomercato sulla Tribuna Stampa di 'TMWRadio'. Per analizzare i movimenti delle squadre italiane è intervenuto l'esperto in materia, Niccolò Ceccarini:"Non penso che Deulofeu e Aleix Vidal arriveranno all’Inter a gennaio. C’è da capire soprattutto cosa accadrà con Joao Mario, che ha deluso parecchio nel derby con il Milan. Bisogna vedere se ci sarà o meno un’offerta, il Paris Saint Germain è interessato ma ancora non si è esposto in maniera concreta.

Sul fronte mercato Napoli Inglese arriverà dopo la sosta, Giaccherini può partire ma solo se prima arriverà un sostituto. Non mi risulta una richiesta della Fiorentina per lui. Ciciretti e Younes sono operazioni in chiave giugno, a meno di clamorosi colpi di scena. La Juventus continua a lavorare su Emre Can, il pressing è sempre più alto, l’obiettivo è chiudere per giugno. Pazzini al Toro? A ora direi di no".